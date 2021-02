El cariñoso mensaje de Hotuiti Teao y Fran Ayala en cumpleaños de su hijo: “Muy pronto estaremos juntos”

Recientemente Francisca Ayala y Hotuiti Teao se tomaron un momento en las redes para enviar un especial mensaje a Sebastián Teao, su hijo mayor, quien recientemente se encontró de cumpleaños.

El joven cumplió 23 años, y fue Ayala quien primero compartió una postal en la plataforma de Instagram.

“Feliz cumpleaños a mi primer amor. Que mi corazón recorra el océano y llegue hasta ti. Quiero que sepas que estás tatuado en mi piel y en mi alma por siempre“, redactó.

Luego continuó: “Apunta hacia el cielo donde no hay límites, ríe y sueña, sé bueno, si alguien te hiere perdona, aléjate y sigue adelante y no te olvides que todo lo que elijas que siempre te haga feliz, la vida es simple no te olvides, los adultos la complicamos por eso mantén un poco de mi niño en ti para que no se te olvide reír, bailar, cantar y soñar. Muy pronto estaremos juntos“.

Por último expresó: “Te amo de una forma que no está escrita, que duele y alegra. Feliz cumpleaños a mi mayor motivación“.

Por otro lado el exmodelo de “Gigantes con Vivi” no se quedó atrás, utilizando la misma plataforma para enviarle un cariñoso saludo: “Feliz cumpleaños a mi campeón Seba Teao. Te extrañamos y queremos mucho, un abrazo a la distancia y a disfrutar estos 23 años que la vida es maravillosa“, redactó.

Aquí puedes ver las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisca Ayala (@franciscaayalaf)