El tenso momento que se vivió en el jurado de “Yo Soy”: Cristián Riquelme debió pararse a tomar aire

Un intenso debate que se vivió en medio del repechaje de la nueva temporada de Yo Soy, situación que obligó al actor Cristián Riquelme a retirarse del lugar para calmarse.

La discusión se produjo por el duelo entre la doble de Ana Gabriel y de Los Vásquez, quienes se enfrentaban por un lugar para regresar a la competencia.

La cantante Myriam Hernández opinó que: “Tiene un look que se acerca, tiene una voz raspada, pastosa, pero no hay una consistencia, no tiene el vibrato de Ana Gabriel”, lo que ocasionó que Riquelme contraatacara, “no coincido contigo. Veo a Ana Gabriel y encuentro que la actuación que ella hace es convincente”.

El exanimador del festival de Viña, Antonio Vodanovic coincidió con Hernández, ante lo que el actor aseguró “una Ana Gabriel con esa intención, creo, a mi juicio, le gana a Los Vásquez”, demostrando así su preferencia por la intérprete.

Ante esta situación, el actor se paró frustrado y dio vueltas por el estudio, para regresar a su lugar diciendo: “Me molesté un poco. Antonio me ofreció chuletas y ahí dije, mejor no”, finalizando así el momento con su característico sentido del humor.