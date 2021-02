Elenco de “Spider-Man” dio a conocer el nombre de la tercera entrega con gracioso video

La nueva entrega de la saga de Marvel “Spider-Man” ya tiene nombre: “No Way Home”, según confirmó el elenco a través de un video que compartieron en Twitter (@SpiderManMovie), que será estrenada el 25 de diciembre de 2021.

Esto fue revelado luego de una serie de bromas que realizaron sus protagonistas, quienes intentaron despistar entregando nombres falsos, como Tom Holland quien interpreta a Peter Parker, que en su cuenta de Instagram dijo que el nuevo título sería “Spider-Man: Phone Home” (Spider-Man: Llama a Casa).

Al trolleo se sumó Zendaya (Mary Jane), quien aseguró que en realidad sería “Spider-Man: Home Slicer” (Spider-Man: Cortadora casera), mientras que Jacon Batalon (Ned), dijo que se titularía “Spider-Man: Home Wrecker” (Spider-Man: Rompe Hogares), humoradas que hacen referencia a los títulos anteriores, que llevan la palabra “home”.

Finalmente, la verdad fue revelada en un video que puedes revisar a continuación:

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021