¡Imperdibles! Netflix dio a conocer los estrenos de películas, series y documentales para marzo

Se aproxima marzo y con ello los mejores estrenos de series, películas y documentales en Netflix. Cintas de aventura, suspenso y miedo son parte de las que se podrán apreciar la plataforma de streaming.

Algunas de las producciones que destacan entre estos lanzamientos es Moxie, una película de comedia dramática estadounidense dirigida por Amy Poehle, que evidencia el sexismo arraigado en una escuela, donde una joven llegará a cambiarlo todo.

“¿Quién mató a Sara?” también arribará a Netflix: una serie de enigma y suspenso, protagonizada por Álex, quien, tras pasar 18 años en prisión, busca vengarse de la familia Lazcano, que lo culpó de la muerte de su hermana Sara para salvar su reputación.

Junto a estas producciones, también llegarán a la plataforma de streaming las series “Sky Rojo”, “Haunted: Latinoamérica”, “Los Irregulares”, “The One”, “Boda o Hipoteca“, entre otras.

En cuanto a las películas, los usuarios podrán disfrutar de la clásica “Karate Kid“, para continuar con cintas como “Un ninja en Beverly Hills”, “Los Ilusionistas II”, “Sexy por Accidente” y “Akelarre”.

Sobre los documentales que llegarán a Netflix, se encuentran: “Biggie: I Got a Story to Tell”, “Seaspiracy: La pesca insostenible”, “Nevenka: Breaking the Silence” y “Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE.UU.”.

Finalmente, Netflix traerá ocho nuevos contenidos enfocados en los más pequeños de la casa, como las nuevas temporadas de “StarBeam” y “Fabuloso vocabulario”. Además, se integrarán “Titanes del Pacífico: Tierra de nadie”, “Sangre de Dragón” y la segunda temporada de “The Beginning”.