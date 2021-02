Jean Philippe Cretton bromeó con imitador de “Yo Soy” este le entregó graciosa respuesta: “Salí trasquilado”

El pasado martes el periodista Jean Philippe Cretton recibió una inesperada respuesta en vivo, luego de que bromeara con el imitador de Antonio Aguilar en “Yo Soy“.

Cuando el artista terminó su presentación, Cretton quiso bromear con él, recordando parte de la letra del artista mexicano.

“Cuatro meses me voy a estar contigo/ cuatro meses me voy a estar con otra“, parafraseó Cretton, que luego agregó: “¡Cómo es posible! Esas cosas no pasan en Chile, solo en México!”.

Tras esto, recibió una inesperada respuesta del imitador: “Le aprendí a Jean Philippe Cretton“, expresó, desatando risas de Myriam Hernández y Antonio Vodanovic.

La actual pareja de Pamela Díaz no tuvo más opción de reconocer que no salió como esperaba: “Me metí en las patas de los caballos y salí trasquilado“, respondió el periodista.

Finamente expresó: “Vamos a ver la opinión del jurado antes que Antonio Aguilar revele más infidencias“.