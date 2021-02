“Par de ridículos”: Las duras críticas que recibió Nicole “Luli” Moreno y Nelson Mauri por hacer fila en gimnasio

Un peculiar momento protagonizó Nicole “Luli” Moreno y Nelson Mauri, quienes compartieron un registro en un gimnasio de la capital.

En un registro que habría compartido el bailarín se puede ver que tanto Nelson Mauri como Nicole Moreno están esperando que abra un gimnasio, registro que fue rescatado por la cuenta @rvinews del programa web “Que te lo Digo”.

“@nicolelulichile y @nelson_mauri esperando ansiosos que abran la puerta del gym para volver a entrenar… Qué opinan????“, redactaron en la publicación, la cual recibió negativos comentarios.

“Que cabecitas de agua“, “Qué se puede decir de estos cerebritos” y “Par de ridículos”, fueron algunos de los ácidos comentarios que recibieron.

Por otro lado también hubo quienes defendieron a los rostros, en donde señalaron que las nuevas medidas del gobierno permite la apertura de gimnasios en la fase 2.

“Yo no veo nada de malo, no están en una fiesta clandestina“, “Súper válido” y “Si lo permitieron en fase 2 y ellos están en fase 2 no veo el drama vivamos y dejemos vivir“, defendieron algunos.

Aquí puedes ver el registro: