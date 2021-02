Protagonista de “Matilda” reveló que fue víctima de acoso: “Sufrí en manos de los medios y del público”

La actriz Mara Wilson, quien a sus cortos 9 años protagonizó la exitosa película “Matilda”, dio a conocer que durante su niñez fue víctima de acoso por parte del público, según relató en una columna en el periódico “The New York Times”.

A raíz del popular documental “Framing Britney”, que muestra cómo los medios asediaron a la artista a mediados de la década de los 2000′, Wilson, quien actualmente tiene 33 años, se refirió a oscuros episodios que vivió en su infancia.

“Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo fue cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso, antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y con photoshop en pornografía infantil. Me sentí avergonzada”, señaló la actriz.

Además de esto, la intérprete de Matilda manifestó que los medios también colaboraron en estas desagradables situaciones: “Desde que tenía seis años, en las entrevistas me preguntaban: ‘¿Tienes novio?’. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta”, reprochó la figura.