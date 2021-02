Vuelve “3×3” a las pantallas de Canal 13 y suma nueva conductora para noticiarios AM

A los anuncios del regreso de Carolina Urrejola a la conducción de “Tele13 tarde” y la nueva dupla de conductores de “Tele13 central”, Mónica Pérez y Ramón Ulloa, ahora se suman otras novedades por parte del departamento de prensa de Canal 13.

Es que el lunes 1 de marzo, a las 6 de la mañana, volverá a las pantallas el clásico programa matutino “3X3”, que en 2020 había tenido un receso. Ahora estará bajo la conducción de la dupla conformada por Miguel Acuña y Natalia López. En tanto, esa misma jornada, “Tele13 AM”, a las 6:30 horas, estrenará su nueva pareja de conductores: Polo Ramírez y Natalia López.

Miguel Acuña ha sido el tradicional hombre que ha liderado “3X3” en los últimos años y sobre el regreso del espacio manifiesta que “estoy muy feliz y ansioso de volver al 3X3, que es un programa muy importante y necesario para tanta gente que se despierta con nosotros día a día… formamos parte de la casa desde que se enciende la alarma en la TV a las 6 de la mañana”.

Por su parte, Polo Ramírez, el emblemático conductor de “Tele13 AM”, se refiere a su nueva compañera de labores: “estoy muy contento con la llegada de Natalia. Es una excelente periodista y con mucha experiencia en el área internacional y también en la conducción de noticiarios. Ya me ha tocado compartir estudio con ella y hemos tenido muy buena química. Será un aporte enorme para Tele13 AM”.

Por su lado, Natalia López comenta, en relación a estos programas informativos que liderará en Canal 13, que “estoy muy contenta, motivada y agradezco enormemente la oportunidad que me está dando el canal. Me encantan los nuevos desafíos, sobre todo si van acompañados de una gran responsabilidad como es partir la mañana despertando a la gente con ánimo e información. De la mano de eso, tanto el 3X3 como el Tele13 AM le darán el vamos a la programación diaria del canal, así que supone un doble reto”.