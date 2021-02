“Mi hija se enojó conmigo por mi rutina”: La confesión de Javiera Contador tras su éxito en Viña del Mar

Una de las postales que dejó el segundo capítulo de Todos a Viña, fue la rutina de la humorista chilena Javiera Contador, quien tuvo éxito en el Festival de Viña del Mar 2020, donde consiguió Gaviota de Oro y de Plata.

En ese sentido, la comediante desclasificó que su hija se molestó con ella cuando mostró los dibujos de ella y de su otro hijo.

“Mis hijos no vieron la rutina, pero al día siguiente prendieron la tele y salía mostrando un dibujo, ellos lo tenían prohibido, pero era todo éxito al día siguiente”, dijo.

“Ella me reclamó porque no estaba su dibujo, pero nunca se dio cuenta que era el de los dos. Ellos tenían conciencia, pero no tenían claro que iba a ir a Viña”, agregó.

“Los días siguientes eran raros, con las gaviotas en la mano y de hecho, cuando van a mi casa me piden sacarse fotos con ellas”, cerró.