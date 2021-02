“No se puede trabajar así”: Ennio Carota se molestó en “Oye al Chef” y arremetió a Yamila Reyna

Un distendido momento se vivió el día de ayer en “Oye al Chef” entre Yamila Reyna y Ennio Carota, luego de que la comediante intentara pesar su harina, pero su pesa no funcionaba por lo que decidió “robar” la de su contrincante.

“¡Qué está haciendo!“, le reclamó el chef, saliendo de su caseta para reclamarle a la también actriz: “¡Así no, eh! ¡Así no! No se puede trabajar así“.

Tras esto Carota agregó: “Me pareció un comportamiento no muy de ‘fairplay’”“, lo cual no quedó ahí, ya que cuando llegó Emilia Daiber salió a reclamar nuevamente. “Discúlpeme Yamila, pero no funciona así la competencia… Hay que ser más caballero, o caballera“.

Yamila, por su parte, le dijo que “él empezó antes… Es así la competencia“, pidiéndole que no se enojara porque siempre va a comer a su restaurant.

Finalmente el chef explicó que solo se trató de una puesta en escena: “Todo el mundo pensó que estaba realmente enojado, hice un buen papel… ¡Qué buen actor soy“.