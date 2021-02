Chiqui Aguayo entregó detalles de su demanda contra TVN: “Al principio me sentí culposa…”

La comediante Chiqui Aguayo fue parte de “Buenos Días a Todos” antes de la pandemia, cuando fue sacada de la pantalla en medio de su embarazo.

En este sentido comenzó una batalla judicial contra TVN, la cual se mantiene hasta hoy y entregó detalles en el programa “Cómplices” de Fran García-Huidobro.

“Ganamos la primera instancia y TVN pidió la nulidad del juicio, y no se sabe cuándo se hará. Además, se estableció que existió fuero al momento de mi salida“, partió revelando sobre el proceso.

Además señaló que se sintió “culposa, porque todos me decían que eran familia y que nada costó que los demandara, y yo sentí que no era justo que me echaran cuando estaba con fuero maternal“.

“Y si nosotras mismas que tenemos visibilidad no hacemos valer nuestros derechos, qué queda para quiénes no pueden hacerlo“, añadió.

Por otro lado señaló que no tiene nada que decir contra el canal o de sus compañeros, aprovechando de agradecer a Hugo Valencia y Pamela Díaz que testificaron a su favor.

Aquí puedes ver el capítulo completo: