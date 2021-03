Natalia López, la periodista que salta a las grandes ligas de Canal 13: “Me encanta estar donde las papas queman”

El departamento de prensa de Canal 13 se está renovando fuertemente de cara a potenciar su historia de tradición y fuerte vínculo con los telespectadores. En esa línea, esta noche y a las 21:00 horas específicamente, debutará una nueva presentación gráfica y una nueva dupla de conductores en “Tele13 central”: Mónica Pérez y Ramón Ulloa.

En tanto, este lunes, desde las 6 de la mañana, regresará “3X3” y posteriormente “Tele13 AM” volverá a tener una pareja en su conducción. En ambos espacios matutinos informativos el rostro femenino a cargo de ellos será Natalia López. En “3X3” estará con Miguel Acuña y en “Tele13 AM” con Polo Ramírez.

De estos nuevos y grandes desafíos en Canal 13, Natalia López, quien viene del área internacional de “Tele13” y de haber conducido esporádicamente algunos noticiarios, habla con RadioAgricultura.cl.

¿Cómo tomas llegar a la conducción de “3×3” y “Tele13 AM”?

-Estoy muy contenta, motivada y agradezco enormemente la oportunidad que me está dando el canal. Me encantan los nuevos desafíos, sobre todo si van acompañados de una gran responsabilidad como es partir la mañana despertando a la gente con ánimo e información. De la mano de eso, tanto el “3X3” como el “Tele13 AM” le darán el vamos a la programación diaria del canal, así que supone un doble reto.

¿Cómo sientes que va a ser las duplas que formarás con Miguel Acuña y Polo Ramírez respectivamente?

-Los dos son tremendas personas y profesionales, los conozco hace años y espero que logremos un buen complemento. Con Miguel se dará algo más “lúdico” para despertar a Chile con una primera pincelada de noticias y entretención; y con Polo tendremos la gran responsabilidad de partir el día informando a la gente. Yo espero acompañarlos en esa misma línea y aportar, además, con el toque femenino que hace falta.

¿Qué es lo que destacarías de cómo se vendrá este 2021 para ambos espacios?

-Sin duda el 2021 será un año muy noticioso. La gente volverá paulatinamente a sus rutinas y necesitará de programas como el nuestro para partir el día informado en un año que, además, será tremendamente contingente por la pandemia y las elecciones en el ámbito político. Chile demandará mucha información y ahí estaremos, al pie del cañón, para satisfacer esa necesidad tan importante.

¿Qué significa para ti llegar a liderar estos importantes programas de Canal 13?

-Para mí representa un paso muy importante en mi carrera. Es, sin duda, el mayor desafío hasta ahora y eso me motiva mucho porque me encanta estar “donde las papas queman”. El año pasado fue súper vertiginoso: me tocó cubrir la pandemia en materia internacional, conducir varios noticieros, liderar un programa como “Tele13 Ciudadanos” y, tal como ocurrió en el 2020, espero humildemente ser un aporte para ambos programas y el canal.