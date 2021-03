“Tele13 Central” cumple 51 años y hoy estrena su renovación 2021 con nuevos animadores

51 años son los que está cumpliendo “Tele13” y esta noche, a las 21:00 horas específicamente, estrenará su renovación 2021 en su edición central: nueva dupla de conductores, nueva presentación gráfica y un estilo más cercano pero con la calidad periodística de siempre.

Bajo el eslogan “más que noticias, somos Tele13”, el departamento de prensa renovará sus programas informativos y hoy partirá con el debut de la dupla conformada por Mónica Pérez y Ramón Ulloa al mando de “Tele13 central”. En tanto, este lunes debutarán las duplas de Polo Ramírez y Natalia López en “Tele13 AM” y las de Iván Valenzuela y Carolina Urrejola en “Tele13 tarde”.

“Tele13 es una marca muy potente, es una marca que de por sí sola y con el puro nombre te remite a muchísimas cosas y a una presencia informativa en el país de décadas”, destaca Ramón Ulloa, quien añade que “la gente le exige mucho a Tele13, tal vez más que al resto, y eso, lejos de ser un problema, lo encuentro un desafío”.

El reconocido periodista especifica que “está el desafío de estar a la altura de esas expectativas de la gente, de tener una marca que habla de tradición, pero también de seriedad en el tiempo, y lo que buscan los televidentes cuando ven noticias en Canal 13 es una cobertura amplia y una seriedad en el trato de la información. Responder a esa expectativa siempre va a ser desafiante. En ese sentido, trabajar en esta marca implica demasiada responsabilidad frente a la gente y eso me gusta mucho”.

Mónica Pérez, en tanto, señala que “todos los días hacemos un noticiario adecuado, en el sentido de que no nos dejamos llevar por noticias que son tendencias pero no sabemos si son reales o no. Creo que hacemos un trabajo serio, objetivo, bien elaborado y con una gran preocupación por la corroboración de los datos… hay un gran énfasis en nuestros jefes en que todo lo que decimos, cada frase y cada dato, tiene que estar muy bien chequeado. En Tele13 somos rigurosos y minuciosos en cada información que trabajamos, y entregamos información valiosa todos los días”.

Acerca de la renovación del noticiario, la destacada periodista profundiza en que “estamos buscando nuevas maneras de contar las noticias y obviamente el énfasis va a estar en lo político, vamos a tener contenido político importante dentro del noticiario central. El objetivo es que la gente tome las decisiones que tiene que tomar de la manera más informada posible en un año que es tremendamente clave para el futuro de nuestro país. Nosotros les mostraremos a la gente todas las cartas sobre la mesa y siempre con el sello de Canal 13: hacer una conducción sobria, objetiva, amplia y profunda”.

Dentro de ese contexto, Ramón Ulloa declara que “este año hay muchas definiciones de país, por lo tanto la información va a ser vital para que la ciudadanía pueda tomar decisiones”, sintetizando que “siempre un noticiario va a ser desafiante, en el horario que sea, pero creo que hoy hacer Tele13 central es mucho más desafiante por el momento social y político que estamos viviendo y por la necesidad de tener información certera para tomar decisiones”.

Cabe mencionar que toda esta renovación de “Tele13” también va acompañada de una campaña en las pantallas de Canal 13, en la cual ya se pueden ver los spots que tienen como protagonistas a Mónica Pérez (www.youtube.com/watch?v=D_5tYN59g9k) y Ramón Ulloa (www.youtube.com/watch?v=vs0PYCox__w).

“Tele13 central”, desde hoy con Mónica Pérez y Ramón Ulloa y todos los días a las 21:00 horas por las pantallas de Canal 13.