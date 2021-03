El duro descargo de Marcela Vacarezza por muerte de niños baleados en encerronas: "Hasta cuando mier..."

La comunicadora Marcela Vacarezza una vez más alzó la voz a través de las redes sociales, refiriéndose en esta oportunidad al tema de contingencia del país: las “encerronas”de este fin de semana.

La psicóloga utilizó su cuenta de Twitter para referirse a estos hechos, en donde envió un potente mensaje.

“Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso hasta cuando mierda nadie hace nada“, partió señalando.

Luego continuó: “Inoperantes que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”.

El comentario de Vacarezza generó divididos comentarios, en donde algunos apoyaban sus palabras, mientras otros se mostraron contrarios.

Aquí puedes ver su publicación: