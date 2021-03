“Esta temporada viene con sorpresas”: Cristián Campos desclasifica las curiosidades de su personaje en el nuevo ciclo de “Verdades Ocultas”

Este martes 2 de marzo comenzó el nuevo ciclo de la exitosa teleserie “Verdades Ocultas” de Mega, donde se pudo ver un inaudito salto en el tiempo de 25 años, el que evidenció cómo han cambiado los icónicos personajes de la trama: Rocío, Agustina, Tomás y María Luisa, entre otros.

En este contexto, uno de los personajes que más llamó la atención en el episodio fue el protagonizado por el destacado actor Cristián Campos, quien interpretará a “Tomás” en esta nueva temporada, personaje que era personificado originalmente por Matías Oviedo.

El actor reveló cómo fue interpretar a “Tomás” 25 años después, indicando que fue “todo un desafío”, pero que siente mucho entusiasmo sobre este nuevo proyecto en su vida.

En conversación con Radio Agricultura, Campos sostuvo que su retorno a Mega lo tomó con “mucho entusiasmo, porque aquello de que los cambios te dan energía y motivación, es verdad, porque desde que empecé en el verano a grabar esta teleserie, ha sido como un nuevo impulso energético en mi carrera“, afirmó.

Junto a esto, reconoció que “encontré un equipo tan afiatado y tan buena onda y todo tan bien organizado, desde los protocolos sanitarios, hasta los capítulos y la forma de hacerlos, que realmente ha sido un cambio muy positivo y para mejor sin duda, así es que los cambios son buenos, eso lo puedo afirmar“, expresó.

“Me pareció una idea muy creativa”

El intéprete también se refirió al momento cuando lo llamaron para interpretar a este personaje en la trama, y expresó que se sintió “seguro” al aceptar esta propuesta.

“Yo algo había visto del trabajo de Matías en las temporadas anteriores, de modo que me llamaran a hacer a ese ser humano 25 años después me pareció una audacia y me pareció también una idea muy creativa, y una idea muy buena”, expuso.

Asimismo, destacó que “además que me sentí seguro, porque dije ‘yo tengo todo este material que ha grabado Matías como para estudiarlo, la forma y el fondo, y dar con la naturaleza del personaje, y poder especular e imaginarme cómo sería este ser humano 25 años después’, así que fue un poco de incertidumbre por lo audaz de la idea, pero a la vez también seguridad porque tenía todo ese material para reforzar mi creación de este hombre 25 años después”, precisó.

Para Campos, el mayor desafío de interpretar a “Tomás” fue el que “se te produce cuando tienes que hacer como actor un personaje que existe -ya sea en la vida real- o un personaje de ficción, pero que ya la gente lo conoce. Uno tiene que arreglárselas ahí para no decepcionar y estar a la altura del nivel que dejó el otro intérprete para ese mismo personaje”, reconoció.