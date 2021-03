“Ha sido un desafío bien grande”: Nuevos episodios de “Lugares que Hablan” y “Contra viento y marea” vuelven con todo a Canal 13

El destacado animador Francisco Saavedra volverá por partida doble al prime de Canal 13, con nuevos episodios de los exitosos programas “Contra viento y marea” y “Lugares que Hablan“.

Sobre el retorno de estas producciones, el comunicador confesó en entrevista con Radio Agricultura que fue todo un desafío, pero que se tomaron todas las medidas de seguridad correspondientes tras la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

“Ha sido un desafío bien grande. Por una parte siempre van a estar las ganas de poder seguir haciendo nuestros programas y por otro lado lo responsable que tenemos que ser”, comentó el profesional.

“En los viajes por Chile y también en los matrimonios hemos tenido que esperar que estén en Fase 3 para poder llegar, salimos siempre con PCR negativo, yo estoy acostumbrado a hacerme dos PCR a la semana, uno saliendo a un viaje y otro al regresar… Ha sido bien intenso pero al final uno dice: aunque las cosas se hicieron en pandemia los resultados son muy buenos”, afirmó “Pancho”.

En este contexto, el animador señaló que “es importante poder hacer los programas porque, por ejemplo en el Contra Viento y Marea, la gente sí quería casarse a pesar de la pandemia, sentía que no había tiempo que esperar. Y por otro lado, la gente en las regiones con Lugares Que Hablan, querían conversar, querían recibirnos y contarnos sus historias, contarnos cómo han sido sus vidas en medio de esta pandemia. Tomamos todas las precauciones y vamos a tener una hermosa temporada de Lugares Que Hablan y hay una gran temporada de Contra Viento y Marea“.

“No vamos a tener finales felices en todos los capítulos de Contra Viento y Marea”

Consultado respecto a las historias de amor que se podrán ver en esta nueva temporada de “Contra viento y Marea”, el comunicador reveló que “la que tendremos en el primer capítulo está impactante pero tampoco les quiero adelantar mucho. Lo que sí les puedo contar es que la pandemia no ha sido impedimento para los matrimonios y uno pensaría que las personas están más sensibles en un momento así donde la vida de todos está corriendo peligro pero me he dado cuenta que no”.

Según “Pancho”, “hay personas que se quedan pegadas en pequeñeces y le hacen la vida imposible a sus hijas, hijos, yerno, nueras y da la sensación de que la pandemia no nos ha hecho reflexionar. Las tramas que vamos a presentar en esta temporada están bien complejas y, adelantando un poquito, no vamos a tener finales felices en todos los capítulos de Contra Viento y Marea“, puntualizó.

Asimismo, indicó que “nos encantaría que algún famoso nos pueda acompañar en el camino de los enamorados como así lo hicimos con Martín Cárcamo, la Carola Arregui o el Pollo Fuentes la temporada pasada. Es bonito cuando ocurre porque les genera una tremenda felicidad a nuestros protagonistas y siempre tienen algo que aportar”, dijo el reconocido animador.

“Chile es una fuente inagotable de historias”

Por otra parte, sobre el programa “Lugares que Habla”, Saavedra destacó que “vamos a volver a las casas de grandes amigos que conocimos en temporadas anteriores y nos encontraremos con cambios de vida para bien o para mal, vamos a tener testimonios de familiares que nos contarán lo que pasó con personajes que partieron de esta tierra y será muy emocionante. Cada historia va a calar hondo en nuestros corazones”, sostuvo.

“En esta temporada vamos a volver a los rincones de Chile y revisitar a personajes emblemáticos para saber qué ha sido de ellos en todo este tiempo de pandemia. Nos vamos a encontrar con historias nuevas y relevantes que contar, son las historias de los ‘Luchadores’, de la gente arraigada a su tierra llena de amor y admiración por el lugar en el que viven. Siempre van a existir lugares por seguir recorriendo y descubriendo”, expresó el profesional.

“Creo que Chile es una fuente inagotable de historias donde las cosas siempre van cambiando pero el chileno siempre va a entregar historias profundas, potentes y humanas”, dijo finalmente el animador.