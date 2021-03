Imitadora de Mercedes Sosa generó tenso debate tras mensaje político y social en “Yo Soy”

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy”, en donde se enfrentó la imitadora de Mercedes Sosa y de Isabel Pantoja, dando como ganadora al a primera, aunque no sin polémica.

Como ya es costumbre, uno de los más duros fue Antonio Vodanovic, quien criticó con duras palabras a Sosa. “Parece que Mercedes Sosa no vino hoy. Definitivamente hablando no es la Mercedes y cantando creo que el fraseo es diferente. Esta es tu actuación más baja en el ciclo que llevamos”, partió señalando.

Esta opinión fue compartida por Myriam Hernández y Cristián Riquelme, quienes le recomendaron en trabajar la profundidad de la voz de la artista.

No obstante hubo un momento que llamó la atención de los televidentes, y este fue cuando la intérprete lanzó un mensaje político y social, emulando a Mercedes Sosa, cantando “Sólo le pido a Dios” de León Gieco.

“Pido a Dios por un Chile recompensado con los grandes artistas de este país”, partió señalando para luego continuar: “Pido a Dios por los presos políticos, por el estallido social, por una nueva Constitución que valga la pena, por los artistas de este país…“.

Estas palabras generaron un ácido debate en Twitter, en donde además de opinar sobre su talento musical, se refirieron a su opinión política y los duros comentarios de Antonio Vodanovic.

Pero por que no son mas imparciales?…mercedes sosa hoy no fue mercedes sosa, otros dias lo hace perfecto pero hoy se fue el personaje, y no tiene nada que ver con su discurso politico, creo que hoy no fue su mejor presentación#YoSoyCHV

