Katty Kowaleczko le puso fecha a su salida de la televisión: “Me quiero retirar y cambiar el sistema de vida”

El pasado lunes la producción “Verdades Ocultas” dio un salto temporal de 25 años, lo que significó la salida de algunos actores, así como el cambio de roles de otros.

En este sentido la actriz Katty Kowaleczko, que le daba vida a Gracia, fue de viaje a Nápoles, lo que significó su salida de la teleserie.

Ahora, en conversación con LUN, la intérprete habló sobre sus proyectos a sus 56 años.

“Creo que todo ser humano tiene que aprovechar sus últimos años de vida cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutar la vida sin responsabilidades de niños chicos o padres viejos”, partió comentando.

Luego se refirió a su futuro: “A los 60 me quiero retirar y cambiar el sistema de vida“, y detalló los planes que tiene con su pareja: “Es irnos al sur a un lugar que tenga agua, lluvia, tierra para poder trabajarla o si no, gastarnos los ahorros en viajar”.

“La idea es premiarse porque uno se saca la mugre desde que entra al jardín, después educarse, profesionalizarse, tener una familia, cuidar a los hijos, protegerlos, criarlos. Y después viene la etapa en la que estoy yo y mi marido, que es cuidar a nuestros padres”, sumó luego.

Finalmente explicó por qué abandonaría el teatro a esa edad, donde aseguró que no le cansa y lo pasa bien, pero “la actuación no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo. Llevo 33 años como actriz. Es harto. Mi prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo que en Chile no se estimula”.