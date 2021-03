La potente reflexión de Fran Sfeir tras posar en bikini: “Volviendo a mirar lo que a veces no quería ver”

La actriz Francisca Sfeir recientemente compartió una nueva postal en las redes sociales tras tener a su segundo hijo junto a Juan Pablo Queraltó.

En esta oportunidad la también cantante aprovechó de realizar una reflexión sobre el cuerpo, tras este segundo embarazo.

“Re-conociéndome… volviendo a mirar lo que a veces no quería ver. Volviendo a amar lo que por un momento no sabía querer. Volviendo a sentir como siempre me he debido sentir. Este cuerpo tiene la historia mas hermosa que me ha tocado vivir“, fue el texto que acompañó la imagen en blanco y negro, en donde posa en bikini.

Como era de esperar la publicación recibió múltiples comentarios, en donde si bien la mayoría fue positivo, hubieron algunos más ácidos, los cuales fueron respondidos por la propia Fran Sfeir.

“Ohhh… pucha, ¿cuál es el problema de la foto? Siento que lo más importante es el mensaje… En ningún caso busca sexualizarlo, aunque creo que una mujer está en todo su derecho de hacerlo… Para mí es un ejercicio que me ayuda mucho en este momento de mi vida”, fue la respuesta a uno en donde una persona señaló que no debía subir este tipo de fotos.

Aquí puedes ver la imagen: