Pamela Jiles realizó íntima confesión sexual en “Mentiras Verdaderas”: “Un aniversario lamentable”

La parlamentaria Pamela Jiles fue invitada al regreso del espacio “Mentiras Verdaderas”, en donde realizó varias confesiones políticas, pero la que sorprendió fue una bastante íntima.

La situación inió luego de que Eduardo Fuentes le preguntara si era nepotismo el instalar a su marido, Pablo Maltés, como candidato a gobernador, algo que le molestó a “La Abuela“.

“Es sumamente injusto la pregunta que me haces, porque es tan falso que te voy a decir, que no es un hecho feliz, mañana se cumple el aniversario de tres años que no tenemos relaciones sexuales“, soltó sin previo aviso.

Fue ahí en donde la diputada continuó con su relato, mientras que Eduardo Fuentes buscó a Maltés entre las cámaras, quien confirmó el hecho.

Tras esto, Jiles realizó una incómoda promesa: “Si Pablo Maltés sale gobernador, soy capaz de seguir sin mantener relaciones sexuales“.