Actor del nuevo ciclo de “Verdades Ocultas” da positivo a coronavirus y obliga a suspender las grabaciones

El reconocido actor Cristián Campos informó que se contagió con Covid-19, hecho que generó alarma en el set de “Verdades Ocultas” y que obligó a frenar las grabaciones de la extensa producción de Mega.

“Estoy asintomático pasando la cuarentena aislado en mi casa. Me siento bien, solo un poco fatigado y también un poco triste porque tuvimos que suspender funciones en el Teatro Oriente y no podré grabar Verdades Ocultas un par se semanas”, confirmó el intérprete a Glamorama.

A pesar de esto, precisó que se alcanzó a vacunar contra el coronavirus con la primera dosis, lo que ayuda a disminuir sus síntomas.

“En todo caso me alcancé a vacunar con la primera dosis, así es que eso también me ayuda con los síntomas. ¡A cuidarse todos pues este bicho maldito no ha pasado!”, expresó el actor.