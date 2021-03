Belén Mora se refirió a la posibilidad de un matrimonio con “Toto” Acuña en “De Tú a Tú”

La comediante Belén Mora fue la nueva invitada al programa “De Tú a Tú”, el cual es conducido por Martín Cárcamo, en donde repasó diversos aspectos de su vida, así como su relación con Francisco “Toto” Acuña.

Sobre esto último se refirió ante un posible matrimonio. “Me gustaría casarme. Pero lo hemos conversado muchas veces y nunca ha sido prioridad. Pero igual tengo en mente cómo sería la ceremonia”, partió comentando.

Por otro lado señaló que el amor fue casi a primera vista cuando se conocieron. “Además, contó que el amor fue casi a primera vista cuando se conocieron. “Yo cuando lo conocí venía saliendo de una relación de pareja y estaba en la parada de que nunca más iba amar a nadie, y cuando lo vi se me apretó la guata a lo Disney, y nos tocó grabar juntos en el mismo sketch. Fue química altiro. Me invitó a comer y fue heavy porque dije ‘Él es’“, sostuvo.

“Con el Toto nos hicimos amigos al principio. Pero después me estaba fumando un pucho y lo vi saliendo con dos minas, y ahí fue como ‘no, listo me gusta’ y después fui yo la que me declaré en un carrete“, reveló “Belenaza”.

Finalmente señaló que tras el pololeo “nos fuimos a vivir juntos a los dos años de pololeo. Fue raro eso porque viajaba a Santiago de miércoles a sábado, para grabar el “Morandé con Compañía”. Él me pasaba su pieza y se iba a dormir al living cuando me quedaba en su casa. Porque él era caballero y aun nos estábamos conociendo“, expresó.