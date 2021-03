El lamento de Jean Philippe-Cretton tras perder importante día de su hija: “Un poquito achacado”

Con el arribo de marzo algunos colegios retomaron sus clases presenciales y una de estos estudiantes fue Moana, hija de Jean Philippe-Cretton, quien retornó a clases.

No obstante este hecho no fue del todo feliz para el animador de CHV, quien a través de Instagram relató que no lo pasó bien.

“Yo acá camino a una nueva jornada laboral, un poquito achacado sí, tengo que confesarlo. Porque hoy mi hija entra a primero básico y no voy a poder estar con ella lamentablemente”, partió señalando.

Luego continuó: “Siempre armaba alguna forma, alguna triquiñuela para poder lograr acompañarla en su primer día y esta vez me fue imposible“, sosteniendo que le fue imposible acompañar a la menor en ese especial día.

Finalmente expresó que se lo tomó con tranquilidad. “Una por otra dicen, hay que trabajar también“, cerró.