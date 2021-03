“Fue mi sueño desde niño”: “Pancho” Saavedra compartió inéditas fotografías de sus inicios en la TV

Una emotiva publicación fue la que realizó el animador “Pancho” Saavedra a través de sus redes sociales, y específicamente en su cuenta de Instagram, donde ostenta con más de tres millones de seguidores.

En la plataforma, el comunicador reflexionó sobre su paso por la televisión y mostró sus primeras apariciones en la pantalla, sorprendiendo de esta manera a sus miles de fanáticos.

“Hace exactamente 21 años comencé a trabajar en la Tv, que fue mi sueño desde niño“, comenzó expresando el animador, agregando que “recuerdo cuando llegaba a los 16 años de público a Canal 13 a los programas #UnaVezMas o #Martes13 cuando el Gran Fernando Alarcón le dejaba entradas a mi padre luego de hacer su pedido de siempre en la carnicería de la familia en Curicó”.

Junto a esto, señaló que con el paso de los años estudió “comunicación audiovisual, luego hice una licenciatura en Cine documental y salí a enfrentar la vida laboral el año 2000″.

Fue en este contexto que explicó que “en marzo llegué a a Chilevisión. Fue la actriz Soledad Pérez quien me presentó a Verónica Castro, productora del matinal de CHV y fue ella la que me acompañó a la oficina de Eduardo Cabezas el gran para presentármelo, ahí me jugué mis cartas y le pedí que me dejara comentar cine en el programa Extra Jóvenes”.

“Mi verdadero debut en la TV ese día fue con Paloma Aliaga comentando Cine, yo estaba muy nervioso, sentía que me estaba jugando la vida y ahí partí. Luego, fue el mismo Fido quien me dejó estar en el programa que marcaría mi vida y que me permitió empezar a contar historias siempre detrás de cámaras #ElFuturoDeChile conducido por el gran Sergio Lagos”, prosiguió.

Asimismo, destacó que “luego se vino #Panoramix y ahí me fui a formar mi productora en donde trabajábamos para TVN y Canal 13, fue ahí donde @mfranlira y @andreavdellorto me pidieron un día que hiciera una sección de entrevistas para el programa #AlfombraRoja el año 2006 ahí empezó toda la historia”.

“Puedo decir con orgullo que ha sido un camino lleno de dificultades, lleno de tropiezos, de puertas que se cierran en la Cara y otras que se abren, de mil oportunidades, de momentos en la vida que me han marcado a fuego, y que hoy me permiten hacer lo que más amo: Tv. Espero seguir muchos años, para seguir aprendiendo, para seguir comunicando“, dijo finalmente.

