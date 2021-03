Hija de Pamela Díaz se molestó con su madre tras “error” en regreso a clases: “Soy un desastre”

La animadora Pamela Díaz este miércoles levantó temprano a su hija Pascuala para llevarla al colegio, luego de que el pasado lunes se iniciara el regreso a clases en medio de la pandemia.

No obstante, hubo un pequeño detalle por el cual no pudo hacer ingreso al establecimiento educacional: a la pequeña no le correspondía volver hoy a estudiar.

“Soy un desastre, todo entiendo mal“, expresó “La Fiera” en uno de los registros que compartió a través de Instagram, enseñando a su hija enojada “porque hoy no era el día de clases“.

“Mi mamá me levantó temprano y no había clases“, expresó la niña en las historias de Pamela, recibiendo un beso como “recompensa” de Díaz.

