La intensa discusión entre Luciana Echeverría y "Cuchillo" Eyzaguirre: "Abortaría cualquier hue... tuya"

En medio de la vuelta a clases que inició su retorno presencial durante esta semana, la reconocida actriz, Luciana Echeverría realizó sus descargos frente a este polémico tema mediante redes sociales.

“No manden a sus hijes al colegio y exijamos el tercer retiro del 10%. Entiendo quienes los tienen que mandar igual. Y es una mierda, pero la cantidad de muertos también son los más vulnerados en las clases sociales. Piñera miente, los médicos y profesores no están de acuerdo con este pacto”, escribió en su cuenta de Twitter.

El tuit cuenta con más de mil me gusta y 500 comentarios, pero uno de ellos generó la furia de la actriz.

“No se preocupe. Yo tengo hijos o hijas. Solo los imbéciles tienen ‘hijes’ y esos no los mandan nunca. Sólo van a Plaza Baquedano los viernes”, comentario de uno de los usuarios que fue citado por el ex CQC, Sebastián ‘Cuchillo Eyzaguirre’, quien escribió “no más preguntas su señoría”.

Echeverría no lo dudó y se fue en picada contra Eyzaguirre: “Me dijeron que en la universidad te decían ‘Lolo palanca’, un personaje cuico, facho, pasado a mierda y de moda, que se las da de malo, pero que cuando hay que lamer a la derecha no tiene ningún problema en peinarse el pelito, su corbatita y dejar de soñar que es el ‘chico malo’”.

La pelea continuó tras la respuesta del periodista: “Jajaja linda. Me habría encantado tener un hije contigo. No alcancé a conocerte. Pero buena onda, actúas muy bien, me encantas”.

Sin embargo, Luciana no se quedó callada y arremetió: “Tendría que ser violación y abortaría cualquier hue… tuya“.

Tras un par de comentarios más, la polémica finalizó luego que la actriz ironizara con supuestos bloqueos que habría realizado el ex CQC a algunos usuarios de Twitter.