“Yo a él lo consideraba un padre”: José Antonio Neme se emociona hasta las lágrimas al hablar sobre una importante persona en su vida

El periodista José Antonio Neme se quebró durante el programa “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo, al hablar sobre una de las personas más importantes en su vida: su tío Elías.

Todo comenzó cuando el comunicador se refirió al complejo período que enfrentó en su infancia, cuando estaba experimentando diversas emociones.

“No me gustaba no tener amigos, no me gustaba que mi papá no estuviera“, afirmó Neme, agregando que se sintió apoyado por su tío en ese momento.

Según explicó, cuando su tío se casó e hizo su propia familia, “fue para mí algo súper doloroso, un dolor del cual soy consciente mucho después, porque en ese momento no tenía el nivel de consciencia para procesar el dolor, porque yo a él lo consideraba un padre“, afirmó.

“¿Más que a tu propio papá?“, consultó inmediatamente Cárcamo, tras lo cual Neme respondió que “sí, porque él estuvo conmigo, o sea mi tío me iba a buscar al colegio… era el único que yo sentía que me daba ese apego seguro“.

No obstante, el profesional comentó que “nunca lo hemos vuelto a conversar, pero cuando yo tenía algún problema, todavía lo busco. Cumplió un rol importante en una primera etapa en mi vida, un rol paternal, que lamentablemente después no pudo continuar porque no era su función, porque él estaba asumiendo una función que no le correspondía, pero esas cosas dejan marcas en los niños”, afirmó con la voz quebrada.

“Me emociono porque me hiciste recordar los años de infancia, cuando yo efectivamente en medio de esta confusión, en medio de la soledad en la que vivía, buscaba su atención y era muy consentidor, era un tipo muy generoso, es una gran persona“, expresó Neme, añadiendo que “tuvimos una gran relación de padre e hijo”.