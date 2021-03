José Antonio Neme entregó detalles de su salida de Mega y qué fue lo que le molestó

El periodista José Antonio Neme fue le nuevo invitado del programa “De Tú a Tú”, espacio nuevo de Canal 13 que es conducido por Martín Cárcamo.

En este sentido el comunicador repasó su salida de Mega, en donde señaló que en parte su personalidad causó molestias a ciertas personas en el canal.

“Me cuesta entender que tengo que decir lo que debo decir. Me causaba conflicto que me dijeran que cuando entrevistara, me decían cómo preguntar y cosas así, y eso me generaba rebeldía“, partió comentando.

En este sentido señaló que esto “me pasó la cuenta. El último director de prensa de Mega no quería trabajar conmigo, no era parte de su proyecto 2020“.

Por otro lado señaló que esperaba más claridad. “Que me dijeran que no querían trabajar conmigo. No que me dijeran que me echaran porque ganaba mucha plata, porque no era el que más ganaba en el canal“.

Uno de los apoyos que tuvo en este periodo que le afectó bastante fue su padre, quien tuvo un rol fundamental para que Neme saliera adelante. “Cuando me echaron de Mega, mi papá fue uno de los pocos que estuvo conmigo en esa época“.

“Mi mamá no podía porque le daba pena. Él va y me dice, estas cosas pasan y el mundo no se acabó, y en caso que no sea la tele será en otro lado donde trabajarás. Él me ayudó, y también lo hizo la gente. Me decían que, comparado a otras personas, lo mío no era tan terrible“, sostuvo luego.

Finalmente expresó que continúa manteniendo amistades con algunos rostros de Mega. “Sigo siendo amigo con la Sole Onetto y la Andrea Aristegui, con la Karla Constant. La Kathy Salosny también quedó de ahí porque es una amiga de la vida“, sostuvo.