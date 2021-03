“Me cargaba”: La confesión de Diana Bolocco sobre cómo fue conocer a Cristián Sánchez

La animadora Diana Bolocco fue la nueva invitada al programa de Martín Cárcamo, llamado “De tú a tú” y transmitido por Canal 13.

En el espacio, la comunicadora confesó cómo conoció a su actual esposo, el también animador Cristián Sánchez, indicando que fue en una “prueba de cámara”.

Según dijo, tuvo su primer encuentro con él “en el canal, en una prueba de cámara que me hicieron para conducir Alfombra Roja, que lo hacía Cristián con Marcelo Comparini“.

Eso sí, precisó que antes de conocerlo tenía una visión bastante negativa sobre él: “Me cargaba, yo lo veía en la tele, veía ese matinal que lo hacía Cristián con la Karla y Marcelo, y me caían todos bien menos Cristián, no sé, no me caía bien, no me gustaba, no me gustó nada“, afirmó.

Tras esto, explicó que “cuando lo conocí, que fue en ese casting, me gustó un poco, encontré que había algo distinto”, sentenció Bolocco, indicando que tiempo después iniciaron una relación amorosa.