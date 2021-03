Hasta fue comparada con “Lady Di”: Amaya Forch desclasifica inédita imagen de su embarazo y sorprende a sus seguidores

La reconocida actriz nacional Amaya Forch sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una inédita imagen del recuerdo.

Fue particularmente mediante su cuenta de Instagram, donde Forch deleitó a sus fanáticos con una inédita fotografía de cuando estaba embarazada a sus 41 años.

“Revisando esta revista de hace ocho años me encontré con una entrevista que me hicieron sobre cómo vivo la maternidad. En la foto tenía 41 años y ocho meses de embarazo”, explicó la intérprete junto al registro, que hasta el momento ya cuenta con más de cinco mil “likes”.

Junto a esto, detalló que “me iban a poner en la portada pero mi guata era taaaaan grande que finalmente decidieron no hacerlo. Mi hijo se adelantó y nació una semana después. Recordando ese momento y lo que he sentido desde que nació mi hija mayor, puedo decir que mis hijos me llenan de vida, alegría, aprendizajes y amor“, dijo la actriz.

Tras esto, Amaya se llenó de comentarios positivos, e incluso fue comparada con la princesa de Gales, Lady Di: “Oye te parecís a Lady Di!”, “preciosa”, “Que linda. Y si no dices la edad, habría jurado que tenías unos 30 en esa foto”, “Que belleza de mujer 👏”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: