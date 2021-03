“Está bien que sea fiscal, pero no 20 años”: J. C. Rodriguez criticó a la permanencia en el cargo a raíz del caso de Tomás Bravo

Durante la edición de este viernes de “Contigo en La Mañana”, Carlos Pinto recordó que el fiscal de Arauco, José Ortiz, que ahora participa en el caso de Tomás Bravo, también estuvo en la causa del “Chacal de Curanilahue” en 2004.

El resultado de ello es que el hombre acusado fue absuelto y se probó que fue la cuñada la culpable de la muerte de una una menor de edad. Por ello, estuvo cuatro meses en prisión preventiva, la que fue revocada tras un informe del Laboratorio de Criminalística de Santiago, que descartó la violación de su hija de un año y ocho meses.

Julio César Rodríguez no dejó pasar este dato. “¿Cuánto años se quedan los fiscales en un lugar? Me parece que ese dato es relevantísimo. Un fiscal, 25 años, es amigo de todos los poderosos del sector… que podrían hacerse un picnic con la comunidad”, cuestionó el conductor del matinal de CHV.

“No puede haber un fiscal 22 años en un mismo lugar. Me parece que es un caldo de cultivo para una corrupción brutal, ¿no?“, sostuvo.

“Yo sé que me van a retar, pero yo hablo de temas peores. Cuando el fiscal, en una comuna pequeña, que es una autoridad, se hace amigo de todos los que son autoridad… ya, está bien que sea fiscal un rato, pero no 20 años. Es demasiado evidente como para que la justicia no haga cambios ahí”, sentenció.