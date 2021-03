“No, momentito…”: La inesperada reacción de Gonzalo Ramírez tras “escapada” de Carolina Escobar del matinal de TVN

Un inusual momento se vivió durante la jornada de este viernes en el matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional (TVN).

Esto, luego de que la periodista Carolina Escobar se despidiera antes de lo previsto en el espacio matutino, debido a unas actividades personales que tenía que realizar.

“Gonzalo, te doy el pase a ti, pero además aprovecho de despedirme porque me tengo que ir más temprano. Pedí todos los permisos”, sostuvo la profesional durante el programa.

Ante esto, el conductor del espacio, Gonzalo Ramírez, decidió increparla pero en tono de broma: “A ver qué, ¿qué pasó?”, consultó el periodista, tras lo cual Carolina respondió que “son cosas mías”.

Tras esta situación, Gonzalo manifestó: “No, no, no, momentito. Vamos a rayar un poquito la cancha en esta cuestión. Los trámites y permisos personales, tienen que ser desde las 13.00 horas para adelante”, dijo el comunicador, causando risas en el espacio.

“Yo encontré lo mismo, pero no estaba en mis manos el poder determinar el horario”, se excusó la periodista, quien aseguró que “mi hermano se casa, entonces ha y que ir y apoyarlo. Por supuesto que hay que estar él y con la familia. Tenía justificativo”, sostuvo.