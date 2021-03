Fran García-Huidobro reveló no sentirse valorada en Canal 13: “Fui a calentar la banca”

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, donde se contó con la presencia de Julio César Rodríguez, Francisca García-Huidobro, Iván Moreira, Francisca Undurraga y Juan Falcón.

En esta nueva temporada se vivió una íntima conversación en donde los invitados revelaron diversos aspectos de su vida.

Uno de los que llamó la atención fue cuando el animador Julián Elfenbein preguntó quién no se había sentido valorado en un trabajo, en donde la “Dama de Hierro” se puso de pie.

En este sentido la comunicadora se refirió a su paso por Canal 13, en donde se mostró sensible en su relato.

En esta oportunidad señaló que primero no se sintió valorada como actriz, rol que tomó hace 20 años señalando que quizá los directores “no supieron ver en mí algún talento. Y yo descubrí ese talento y lo transformé en lo que hago ahora“.

Luego continuó: “Mentiría si no dijera que no siento que no me valoraron lo suficiente en la última pega que tuve (…) Si creo que estuve dos años en un trabajo que no supo saber bien lo que yo sé hacer (…) Me tuvieron empatando, empatando. Me fui con la sensación de que fui a calentar la banca“.

Estas palabras fueron respaldadas por Iván Moreira, quien fue invitado al programa al que aludió Fran, “Sigamos de Largo”, en donde señaló que el contexto no fue el adecuado, ya que en su emisión se desarrolló el estallido social y la pandemia del coronavirus.