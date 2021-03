“No hay comunicación”: La sincera respuesta de “Pato” Torres sobre su separación con Titi García-Huidobro

El destacado actor Patricio Torres se refirió a su mediática separación con la también actriz Titi García-Huidobro, tras ocho años de matrimonio.

Sobre este proceso, Torres indicó que “conversamos muy poco con Titi. No hay comunicación, solo la suficiente que se requiere para mantenerse informado por los niños”, dijo a Las Últimas Noticias, agregando que su relación es “de separados, nada más”.

Asimismo, aseguró que “nunca ha habido mala onda, todo lo contrario. Es muy extraño. Ella misma lo expresó en su minuto, según me contaron, en la televisión donde dijo que ‘se acabó el amor’”, expresó.

“Estamos recién separados. Fuimos pareja, un matrimonio, es difícil ser amigos. No se da esa instancia de saludarse y conversar, va a llegar el momento si”, sostuvo Torres.

Tras esto, el actor sostuvo que no le “molestaría” si su expareja encuentra el amor nuevamente: “No me molestaría, en absoluto. El amor se acabó, ella es una mujer joven, bonita, tiene todo el derecho de buscar una pareja si ella lo desea, pero creo que no estamos en búsqueda”.

“De pololear yo, en pos de mantener una buena relación con los niños, se lo diría, pero hablamos de una relación seria, de verdad, de largo tiempo”, concluyó.