“¿Qué viene después?”: La “furia” de Marcela Vacarezza tras quema a estatua del General Baquedano

La animadora Marcela Vacarezza criticó duramente la quema a la estatua del General Baquedano ocurrida ayer, en medio de fuertes disturbios en el centro de la capital.

Mediante su cuenta de Twitter, la exrostro de TVN lamentó lo sucedido: “Qué triste espectáculo la estatua de Baquedano incendiándose. Me hace recordar el ‘cómo quieren que no quememos todo’ ¿Qué viene después?“, lanzó.

Que triste espectáculo la estatua de Baquedano incendiándose. Me hace recordar el “cómo quieren que no lo quememos todo”. Qué viene después? — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 6, 2021

Cabe recordar que el ministro del Interior, Rodrigo Deglado, también condenó estos actos, y aseguró que interpondrá las querellas correspondientes.

“Nosotros no le pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, no le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que le pedimos es que no destruyan Chile, miren qué poco les pedimos”, dijo Delgado.

En este sentido, afirmó que como Gobierno “más allá de los 50 detenidos, estamos presentando las querellas correspondientes“.

Consultado respecto a la petición del Ejército de trasladar la estatua, el secretario de Estado señaló que “es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos, tenemos que dar la pelea“, concluyó.