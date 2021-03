Sergio Lagos por aumento de sintonía de “Bienvenidos” y cambios en el matinal: “Estamos en un proceso bastante interesante y muy creativo”

Llegó marzo y con ello “Bienvenidos” se renovó, desde su presentación gráfica hasta tener juntos por primera vez a su nuevo trío de animadores (Sergio Lagos, Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos). Todo eso sumado a potenciar los contenidos ciudadanos, sociales y en terreno.

Y esta renovación ha dado resultados positivos para el matinal de Canal 13, logrando aumentar su sintonía. Si en febrero promedió 3,4 puntos de rating, en la primera semana de marzo llegó a una media 4,0 unidades. De esta manera, incrementó en un 18% su audiencia.

“Yo estoy muy contento de poder aportar a este equipo, al que le tengo mucho cariño y mucho respeto por la labor que hacen diariamente. Y si las cosas están funcionando, sin tirar petardos ni sacar los fuegos artificiales anticipadamente, me alegra mucho. Espero que esto continúe”, señala Sergio Lagos a RadioAgricultura.cl.

El periodista, que llegó a la animación de “Bienvenidos” hace un mes, declara que “este es un programa que se debe a su público y, como dice su eslogan, cada uno cuenta, por lo que tenemos que seguir ahondando en aquello. En intentar ser lo más abiertos y entendiendo también que nunca lo vamos a lograr en un cien por ciento ya que la diversidad, en especial en este período de la historia, es infinita. Además, tenemos que atrevernos a dudar y a cuestionarnos a nosotros mismos”, a lo que añade que “estamos en un proceso bastante interesante y muy creativo. Hoy hacemos una labor, cada mañana, con la mayor intensidad y con los mejores deseos”.

Lagos destaca que “es muy importante hacer un programa como éste y en un momento de la historia como éste. Este es el año, tal vez, más importante, por lo menos de mi registro personal, por todas las cosas que se han puesto sobre la mesa. Todo lo que va a ocurrir en los próximos días nos lleva a tener que conectarnos con los sentimientos, con las urgencias, con las necesidades y también con las ideas que rondan en este país. Y nosotros queremos aportar en ese debate y en esa conversación… queremos ser un espacio abierto donde la mayor cantidad de ideas e input que vengan desde afuera, me refiero a la ciudadanía y a los actores relevantes, puedan cristalizarse al aire con nosotros”.

Sergio sintetiza que “este cóctel que hemos creado está generando su efervescencia. Pero yo soy lo menos exitista que hay, nunca me ha afanado estar en el primer lugar y tampoco nunca me ha dolido no tener ese privilegio del público, porque creo que de eso se trata esto, de a pesar de los vaivenes uno mantenerse en los afanes de comunicar. Comunicar es mucho más importante que el lugar donde te encuentres, comunicar tiene que ver con qué es lo que aprendo yo de ti y qué aprende el otro de mí, y si eso lo hacemos con ideales y pasión, yo creo que algo termina por ocurrir”.