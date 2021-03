“Cállate o te tiro por el acantilado”: El duro testimonio de Francisca Undurraga en “Podemos Hablar”

La modelo Francisca Undurraga relató un complejo momento en su vida, tras ser invitada a una nueva emisión del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, espacio conducido por el animador Julián Elfenbein.

Durante el programa, la exchica reality contó detalles de las relaciones violentas que ha tenido, y aseguró que está en terapia psicológica por eso.

“Estoy en terapia, con sicóloga y siquiatra. No me da vergüenza decirlo porque mucha gente lo hace, sobre todo en esta época de pandemia que uno tiende a estar más con uno mismo y aceptar y darse cuenta cuáles son sus problemas y decir ‘paremos un poco. Quiero empezar a mejorar’”, comenzó expresando.

A esto agregó que “yo desde chica siempre tuve el patrón de caer en ciertas relaciones tóxicas. Y obviamente después, con el tiempo, tú las empiezas a normalizar“.

En este sentido, respondió que para ella relaciones tóxicas son “donde hay violencia de por medio, violencia verbal, física“, sostuvo.

“Era algo repetitivo en la mayoría de mis relaciones. Yo normalizaba y me quedaba ahí. Y hasta hace poco, hablando con mi sicóloga le decía ‘tal y tal cosa’. Y me decía ‘Fran, eso no está bien. Lo que pasa es que tú has sufrido tanta violencia que tienes una tolerancia tan alta que para ti cosas que son inaceptables tú las aguantas sin problema”, sostuvo Undurraga.

Fue en este momento cuando dio un ejemplo de los casos de violencia que ha vivido: “La primera relación que tuve estuve con un hombre siete años mayor que yo. Una vez salimos de un carrete, íbamos caminando por el borde costero de Viña, donde hay un acantilado, estaba la Kmasú en ese tiempo, muy antiguo. Y empezamos a pelear y me decía ‘cállate o te tiro’. Y me empujaba como donde estaba el precipicio.Y después llegamos a la casa y pasaron un montón de cosas horribles“, contó la modelo.

Tras esto, Elfenbein consultó: “¿Lo dejaste de inmediato?”, ante lo cual Francisca contestó que “no, no lo dejé. Seguí con él y me costó mucho. Volví a repetir el patrón más grande, después, a los 23, 24 años. Y le decía a mi sicóloga ‘¿por qué yo sigo con estas relaciones?’. Y me decía ‘el problema es tuyo porque creas una adicción’“, dijo.