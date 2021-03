“El compromiso que tiene con él es asqueroso”: Patricia Maldonado arremete contra Michelle Bachelet por reunión con Nicolás Maduro

La animadora Patricia Maldonado criticó duramente la reunión que sostuvo la alta comisionada por los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de marzo.

Cabe recordar que el mandatario aseguró que sostuvo “una excelente videoconferencia con la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH. Conversamos sobre los efectos negativos de las sanciones contra Venezuela, también ampliamos elementos en materia de nuestra política de atención a la Pandemia del Covid-19″, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Además, Maduro adjuntó fotos donde aparece junto a la expresidenta chilena, donde Bachelet aparece sonriendo, lo que “indignó” a la exrostro de Mega y también a Catalina Pulido, quienes realizaron sus descargos en su programa “Las Indomables“.

En el espacio, Maldonado señaló que “le están dando duro a la señora Bachelet, porque tuvo una conexión con su íntimo amigo Maduro, y hay risitas para allá y risitas para acá“, dijo la animadora.

Tras esto, cuestionó: “¿Y los derechos humanos qué señora?, o sea usted nunca le va a ‘hincar el diente’ a Venezuela, nunca, porque el compromiso que tiene con él es asqueroso”, exclamó.

“Está bien que sea su amigo, pero hay cosas que no se pueden soportar, hay cosas que no se pueden permitir en una amistad, el abuso que ha tenido ese hombre con ese país y cómo lo tiene, yo no lo tendría de amigo, se lo digo altiro, ha sido vergonzoso porque le han dado duro”, reclamó Maldonado.

Por su parte, Catalina Pulido señaló que “yo no podría tener un amigo tan asquerosamente inhumano, no podría”, sostuvo.