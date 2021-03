La molestia que vivió Pancho Saavedra en estreno de “Contra Viento y Marea”: tomó dura determinación

El pasado domingo inició la nueva temporada del programa “Contra Viento y Marea“, el cual es conducido por Francisco Saavedra y, en esta oportunidad, el animador debió lidiar con las mentiras de los novios.

Así se mostró el caso de Fabiola, mujer que se enamoró de su excuñado Carlos, quien entonces era marido de su hermana.

Fabiola eso sí aclaró que nunca pasó nada entre ellos mientras existía esa relación, explicando que el amor entre ambos surgió una vez que finalizó el vínculo entre el hombre y su hermana.

No obstante esta versión fue desmentida por Maritza, quien sostuvo en el programa que no perdonaría a su hermana, ya que Fabiola le habría arrebatado a su exesposo y le habría sido infiel con él.

En este sentido el programa intentó ayudar a los novios a desmentir esto, además de ayudar a Maritza, quien sufría de problemas de alcoholismo hace años.

Pero este escenario se comenzó a complicar una vez que Carlos ocultara una importante información: también sufría de alcoholismo y también había consumido drogas.

“Es como un escape que tengo“, partió señalando para luego detallar que no podía estar más de una semana sin beber alcohol, aunque también podría llegar a tomar de manera diaria.

Tras esto el animador conversó con Fabiola, en donde señaló que el alcohol era el verdadero problema de la relación.

“Tú nos contaste una historia, pero la más importante es que estás viviendo tú. Lo de enamorarte de tu cuñado pasa a ser una anécdota del problema real que ustedes tienen como pareja”, expresó Pancho Saavedra.

Luego continuó: “Me molesta y te lo digo de corazón que no me hayan dicho la verdad. Es difícil, hay mucha información que procesar (con el equipo), porque no es llegar y hacer un matrimonio para que este programa tenga un lindo final. Esta es la vida real y los finales no siempre son de cuento de hada”.

Finalmente el animador les informó que el matrimonio no se llevaría a cabo, debido a las confusas situaciones.