Monserrat Álvarez se confesó en “Contigo en la mañana: “He tenido miedo de salir a la calle”

Durante la jornada de hoy la periodista Monserrat Álvarez realizó una dura confesión, mientras se debatía sobre la muerte de dos niños en la capital, producto de la delincuencia.

En este sentido la comunicadora señaló sentir “miedo de salir a la calle”. “Hoy en nuestro país se dispara en medio de la calle (…) yo primera vez en mi vida que como chilena he tenido miedo de salir a la calle porque me puedo encontrar con un delincuente con pistola y me puede llegar un balazo. Tengo miedo. Un miedo que no tenía“, partió señalando.

Junto a Julio César Rodríguez argumentó que “hay un montón de cosas que se pueden estar haciendo ahora, con la legislación que contamos, de ir desarmado nuestro país”.

Esta reflexión se dio luego de las declaraciones del padre de Tamara, menor de 5 años que fue asesinada producto de un disparo en una encerrona, en donde el hombre aseguró saber “quién asesinó a mi hija, sé su nombre, vi su cara y sé dónde vive su familia“.

Por otro lado la conductora también tuvo palabras para el Día Internacional de la Mujer. “Yo siempre he dicho que las mujeres, para una mujer, son las compañeras del camino. Del camino de la vida, porque de las cosas más lindas que tiene el ser mujer, es la amistad femenina“, inició.

Tras esto, recordó una entrevista que la marcó a nivel profesional. “Yo una vez conversé -y fue de las entrevistas que me marcó- con una transgénero, que había sido hasta los 42 años hombre y hoy tenía 70. Imagínate en esa época, hacer una transición, siendo profesora universitaria… y bueno, le dije qué hace sido lo mejor de ser mujer en estos treintaytantos años. ‘La amistad femenina’, me dijo. Hay una intimidad“.

Finalmente cerró: “para mí, la amistad femenina es uno de los grandes regalos de la vida. Queridas, amigas, sin ustedes no soy nada”.