“No estábamos delinquiendo, solo estábamos bailando”: Jazz Torres explicó su controvertido video tras detención masiva en Parque Bustamante

Durante la jornada del domingo, la exbailarina de programa “Rojo, el color del talento”, Jazz Torres, realizó un fuerte descargo mediante su cuenta de Instagram, luego de la tensa situación ocurrida el pasado sábado en el Parque Bustamante, comuna de Providencia.

Cabe recordar que 17 personas fueron detenidas por Carabineros, luego de que fueran sorprendidas bailando en dicho lugar, sin contar los permisos correspondientes.

Debido a lo anterior, Torres -quien fue desalojada del evento- compartió una serie de videos en la red social indicando que odiaba “el país” y que se quería ir de Chile.

“Odio este país conche…. lo odio, quiero que sepan que lo odio, me voy a ir luego de este país recul…“, manifestó la bailarina.

Explicación

Posteriormente y más calmada, Torres volvió a compartir una serie de registros explicando que su “odio” no era contra el país en sí, sino que era por la negativa a los artistas a expresarse libremente.

“No puedo creer cómo esta gente actuó de manera tan irracional, que actuó con tanta prepotencia, sabiendo que no estábamos haciendo nada, no estábamos delinquiendo, solo estábamos bailando“, comenzó expresando Jazz, aludiendo a las policías.

En este sentido, afirmó que los bailarines en general no se sienten apoyados, por lo que ellos mismos están “trabajando para seguir abriendo nuestros propios espacios, para seguir entrenando, para seguir practicando“, sostuvo.

Finalmente señaló que “no se están tomando medidas a favor del arte, ni una que nos favorezca, ¿qué esperan que hagamos?, ¿que nos quedamos sentados aquí toda la vida?“, cuestionó.

