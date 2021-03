Otro “reto” recibió el matinal de “Mucho Gusto” cuando se discutía el alza de los casos positivos por Covid-19

En el programa de este lunes en el matinal de “Mucho Gusto”, se discutieron temas ligados al alza de casos que se ha vivido en Chile, que sumó casi 15 mil contagios por coronavirus en tres días.

El panel del matinal conversó con Claudia Saavedra, la presidenta de la Sociedad de Microbiología, para que hablara respecto a cuáles son aspectos en los que está fallando la población.

“Definitivamente creo que tenemos que asumir que de una u otra manera nos gusta no usar correctamente la mascarilla. Hay gente que tiene la tendencia a bajársela, tocársela, dejarla por debajo de la nariz. O que la gente que usa barba, sabe que no debe usar mascarilla”, explicó la especialista.

Saavedra explicó que ya ha pasado un tiempo suficiente para tener experiencia sobre cómo cuidarnos en la pandemia, en ese contexto que Karla Constant quiso exponer su punto de vista.

“Primero nos dicen que nos contagiamos más en la casa, entonces cómo decimos después a los jóvenes que no hagan fiestas. Después nos dicen que esto no va a hacer que muramos, pero resulta que las consecuencias son gravísimas. Insisto, no hay un mensaje contundente y directo con claridad”, a lo que agregó “¿Por qué no puedo hacer una fiesta en mi casa si estoy con mascarilla?”, comentó la animadora.

Tras oír esto, la presidenta de la Sociedad de Microbiología aprovechó de ‘retar’ al equipo por usar máscaras faciales: “Ahí ustedes tendrían que hacer un mea culpa, porque esas mascarillas que ustedes usan no son educativas. Y ustedes aparecen todos los días en pantalla, no tienen la mascarilla y no la usan correctamente. Uno cuando los ve, los imita”.

Karla respondió esto, pero llevando el tema hasta el nivel de autoridades: “Ojo que no me hago la lesa, pero yo te estoy diciendo otra cosa, es la responsabilidad que están tomando nuestras autoridades al comunicarnos, porque en la comunicación está la educación. Entonces si estoy escuchando que efectivamente el contagio está ocurriendo dentro de una casa, ¿cómo les digo a esos jóvenes que no hagan esas fiestas?”.

“Coincido contigo que el mensaje de la comunicación ha sido precario, confuso, no parece un error de comunicación parece una estrategia, que parece que se descansó en el calendario de vacunación”, cerró Claudia Saavedra.

Hay que recordar que no es primera vez que el matinal de MEGA recibe un comentario de este tipo, ya que en enero pasado el presidente del Colegio Médico de Valparaíso también retó al aire al programa explicando que los protectores que usan no son suficientes como medida anti COVID-19.