“Rechazo que humilles a los hombres con quienes comparto mi vida”: Catalina Pulido comparte potente discurso en el marco del 8M

La animadora Catalina Pulido, candidata a concejala por la comuna de Las Condes, apoyada por al Partido Republicano, compartió un potente mensaje en el marco del Día de la Mujer, conmemorado este lunes 8 de marzo.

En su cuenta de Instagram, Pulido señaló que “no hables por mí, no me representa el discurso del feminismo violento y totalitario, porque mi padre es hombre, si lo ofendes, me ofendes“, sostuvo.

A esto añadió que “rechazo que humilles a los hombres con que comparto mi vida. Nadie está libre de malas experiencias, pero si no las superas jamás serás libre!“, dijo la candidata.

“Que no hable por mi la doctrina del odio, no me representa. Mi feminismo es en favor de la mujer y no en contra del hombre. Trabajamos hombro con hombro. Nuestras energías combinadas mueven el mundo”, declaró Pulido.

En este sentido señaló que “no hables por mí, nacemos todos iguales frente a Ley y eso basta. Somos madres y queremos leyes justas, que protejan a nuestras hijas sin criminalizar a nuestros hijos”, manifestó.

“Condenamos el crimen, para un violador ninguna pena es muy dura. Pero por respeto y dignidad a las víctimas: Que descansen en Paz! No las usamos de bandera de lucha. Soy mujer, soy capaz y tengo méritos Mis armas son el trabajo y el esfuerzo, los espacios me los gano yo”, complementó.

“Pienso sola y tengo voz. Que no hablen por mi colectivos histéricos. Soy protagonista, no víctima. No conozco el miedo! No me someto frente al feminismo supremacista. Soy guerrera, soy valiente pero ante todo libre. FELIZ 8M”, concluyó.