Actriz Francisca Walker inédita imagen de su embarazo: la acompañó de potente reflexión

Francisca Walker compartió una foto de su embarazo en un día muy especial para muchas mujeres, todo el marco de la conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la actriz dejó en su cuenta oficial de Instagram una foto de ella posando a contra luz.

En la publicación comenzó con la palabra “(R)evolución” en donde agregó “siento que en estos años ha cambiado completamente la forma en que me veo a mi misma y a las demás mujeres. Siento que hoy me juzgo menos, que me quiero más, me gusta más mi cuerpo, me reprimo menos las cosas que quiero decir, me he despegado más de lo que se espera de mi y me he concentrado en lo que yo realmente quiero ser y hacer…me queda mucho por recorrer, pero siento que cada día avanzo para ser un poco más libre”.

Recordemos que la actriz en la ultimas semanas se convirtió en madre de un bebé junto al actor Mario Horton, embarazo del cual había publicado nada en sus redes sociales hasta el día de ayer, compartiendo una postal en donde le da gracias a las mujeres que salieron la jornada de ayer a marchar en conmemoración del 8M.

En el espacio también dio las gracias y aseguró que es necesario que entre mujeres se sigan acompañando en el “proceso tan colectivo y tan íntimo a la vez”.

Al final de la publicación dejó es espacio abierto para que otras mujeres pudieran comentar si había pasado por lo mismo que ella o algo similar para darse cuenta de que no están solas.

Esta publicación tuvo un positivo recibimiento, en donde la cantante nacional Deniese Rosenthal le dejó tierno posteo que contenía un emoji de corazón morado, consigna que es utilizada para las mujeres que siguen y aprueban el feminismo.

Revisa aquí la publicación: