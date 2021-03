“Me pasaron a llevar”: La potente revelación de Ángeles Araya sobre sus trabajos anteriores

La reconocida periodista Ángeles Araya se sinceró sobre diversos aspectos de su vida profesional, en conversación con el sitio Mujer 13.

Durante la entrevista, la comunicadora reveló las desagradables situaciones que vivió en sus trabajos anteriores, donde acusó machismo.

“Tuve que renunciar a pegas por machismo, porque me pasaron a llevar, porque te menosprecian en muchas ocasiones por ser linda, por ser fea, por ser gorda, por ser chica, por ser flaca, por ser crespa o por ser rubia”, comenzó expresando Araya.

Junto a esto, aseguró que “siempre buscan algún motivo, alguna causa y me las tuve que comer varios años, ir agarrando fuerza y finalmente el profesionalismo es lo que te mantiene de pie. Estoy donde estoy porque me lo gané, porque me sacrifiqué y porque me pegué unos porrazos, pero me paré y me voy a seguir parando las veces que sea necesario“.

Debido a lo anterior, la profesional hizo un fuerte llamado a las mujeres a empoderarse. Según Ángeles, “todo es posible. A veces nos cuesta mucho más, a veces las adversidades son mucho más difíciles, más duras para las mujeres. Son más intensas. Tenemos más responsabilidades, pero siempre podemos sacar nuestros sueños adelante”, expresó.

Finalmente, la periodista reflexionó y precisó que “son 16 años ya de trabajo en distintas materias, en distintas áreas y hoy día esto se ve capitalizado en un trabajo precioso y eso me hace muy feliz. Me hace reconocer y validarme como mujer, como persona y eso es lo que yo le inculco y trato de inculcarle a mi hija (Joaquina)”, cerró.