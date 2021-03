“¿Por qué me tratará así?”: Fran García-Huidobro en picada contra Monserrat Álvarez por tratarla como “ex de Julio César”

En el último capítulo de “Cómplices” la animadora Francisca García-Huidobro dio a conocer su molestia con Monserrat Álvarez, compañera de labores de Julio César Rodríguez en el matinal de CHV “Contigo en la mañana”.

Lo anterior fue por una especie de “broma” que Montserrat hizo al animador para presentar a García-Huidobro el pasado lunes, ante lo que dijo “la ex” de Julio.

“No tengo nombre yo”, comenzó diciendo a sus colegas en el espacio de Instagram Live, Ignacio Gutiérrez y Cecilia Gutiérrez.

“Montserrat estaba en mi colegio. Igual a mi me echaron en octavo básico de ese colegio y ella estaba en 4to medio, quizá por eso no se acuerda. Pero sí, nos conocemos un montón“, dijo.

“¿Es como un ninguneo Ceci?“, le dijo a la periodista. “Sí, encuentro. De hecho, Julio César es tu ex”, le respondió.

Fran continuó: “Montserrat, yo no me casé con Julio César, parece que ella es como más católica. Yo conozco a su ex marido pero yo jamás me referiría a ella como la ex de…”.

“¿Por qué me tratará así, qué le pasa?”, agregando que “caché que me nombró con todos los invitados: Millaray Viera, Juan Falcón, Iván Moreira, Fran Undurraga, Julio César y su ex mujer”.

Revisa el video de “Que te lo digo”: