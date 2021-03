“¡Que no ande mintiendo!”: Doctora Cordero interpela duramente a Pamela Díaz por rumores sobre su salida de “Las Indomables”

Una insólita revelación fue la que realizó la doctora María Luisa Cordero, tras ser invitada al programa “Juntos por Pecadores”, transmitido por el canal Farala TV y conducido por Adriana Barrientos y Pablo Bolvarán.

La profesional recordó cuando trabajó en el Café Concert “Las Indomables”, junto a Patricia Maldonado y Pamela Díaz, y reveló cuál fue el motivo de la salida de “La Fiera”.

Según explicó, “Pamela Díaz, ella no se fue de Las Indomables porque yo seguía en Las Indomables, ella se fue porque le ofrecieron irse a ganar más plata al reality del 13, así que que no ande mintiendo que se fue ‘porque la vieja me caía mal’“, indicó María Luisa.

“¡Mentira! sino pregúntenselo a Patricia (Maldonado)”, precisó la doctora, agregando que “ella se fue porque se fue a trabajar al reality del 13 y ganaba una millonada de plata, no por culpa mía, así que no me meta a mí en sus cositas”, manifestó, aludiendo a la llegada de Pamela al reality “Pareja Perfecta”, transmitido en el año 2012.

Escucha acá sus declaraciones: