“Él está enseñando cómo evadir a la justicia”: Patricia Maldonado se lanza sin filtro contra el exdiputado Hugo Gutiérrez

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a la polémica protagonizada por el exdiputado Hugo Gutiérrez, sobre su acusación que permanece pendiente.

Las comunicadoras se enfocaron en la reciente ausencia de Gutiérrez en la audiencia de procedimiento simplificado en su contra, que se dio luego de que 33 oficiales de la Armada se querellaran en su contra por el delito de injurias graves tras calificar a la institución como “asociación terrorista y genocida”.

Es por esto que la expanelista del matinal “Mucho Gusto”, ‘Paty’ Maldonado, comentó “él está sentando un precedente para que otras personas hagan lo mismo, él está enseñando a través de todo esto cómo evadir a la justicia. Una persona que está postulante a ser constituyente no puede ser constituyente, no tiene moral para hacerlo. Está enseñándoles a las personas ‘arránquese’, ‘escóndase’, mientras a usted no lo encuentren, a usted no le pueden hacer nada” aseguró.

En este contexto, la animadora enfatizó en no encontrarle sentido a la evasión reiterada que ha tenido Gutiérrez con la justicia para que nuevamente se aplace la audiencia por la querella que mantiene.

“No puedo creer que este individuo haya estudiado cinco, seis, siete años para hacer este tipos de cosas, aprovechar el estudio para hacer maldades”, terminó por señalar Maldonado.

“Los delincuentes saben más de leyes que los civiles”, dijo finalmente Catalina Pulido.