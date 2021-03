Fran García-Huidobro acusó “ninguneo” de Monserrat Álvarez por cómo la presentó en matinal

En el estreno del nuevo programa ‘Podemos Hablar’ de Chilevisión, el viernes pasado, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez comentaron en el matinal de “Contigo en la Mañana” las novedades que traería este nuevo ciclo para el canal.

Es por esto que comentaron acerca de las y los invitados que debutarían en la temporada, donde la periodista Monserrat Álvarez se refirió a Francisca García-Huidobro como a “laexmujer” de JC Rodriguez, comentario que hizo enojar a la exanimadora de ‘Primer Plano’ quien quiso referirse a esta situación de manera irónica.

El medio Glamorama atrapó esta conversación donde Garcia-Huidobro comenzó saludando a Cecilia diciendo: “Bienvenida al programa de Nacho y de la ex de Julio César”.

Para continuar agregando: “Yo hoy día en la mañana llego al matinal, 8 de la mañana, estaban hablando y la Monserrat dijo que Julio iba con su ex mujer hoy al programa. Pero te dan ganas de ponerle ‘no, no es su ex mujer, es la Fran’. ¿No tiene nombre la Fran? ¿Y por qué no lo dice? Cuando tú la conocías”.

Cabe recordar que ambas fueron compañeras de colegio, pero Monserrat iba 4 años más adelante que ella, comentando “Tal vez no se acuerda. Pero nos conocemos montones” añadió, en este sentido le realizó una pregunta directamente a la periodista de espectáculos Cecilia: “Es como un ninguneo, ¿no encontrai, Ceci?”.

Pero la conversación no habría terminado ahí, la actriz señaló que conocía a la periodista en términos laborales y que nunca había tenido algún tipo de problema con ella directamente, destacando que manejaba la información de que no era fan de la farándula y que quizás ese era el problema.

En esa misma linea Fran Garcia-Huidobro comentó “de hecho, primero que todo Monserrat, yo no me casé con Julio César. Parece que ella como que es más católica y como que uno se casa y todo. Y yo también conozco a su exmarido, pero jamás me referiría a ella como la ex de”.

Para finalizar esta irónica entrada al programa, la protagonista de este mal entendido envió un mensaje a los seguidores del programa para que fueran y le realizaran una pregunta a la periodista: “Dejemos que la gente vaya a preguntarle a Monse, que no le gusta la farándula y avisó que nunca va a ir a Podemos Hablar, si sabe quién es la ex de Julio César. Quizás me confundió con la Laura Prieto… o con cualquiera… quizás como no ve muy bien la Monse, quizás me puede haber confundido con Betsy Camino, no sé” comentó finalizando el tema.