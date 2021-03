La potente confesión de Cristian de la Fuente: “El gremio de actores nunca me aceptó”

El reconocido actor y presentador de televisión, Cristian de la Fuente, tuvo una importante confesión, luego que revelara uno de los motivos por los que partió al extranjero muy joven y, logró su éxito en el mundo de las comunicaciones.

En el programa de Martín Cárcamo, “De Tú a Tú”, el profesional afirmó que se marchó de Chile principalmente porque nunca lo aceptaron como actor.

“Ser actor y tener buena pinta es un pecado. Tenía compañeros de actuación que cuando había una mala crítica hacia él, la pegaban en el camarín de Canal 13. Actores y actrices que recortaban críticas mías porque yo era malo, y las pegaban en los camarines para reírse de mi”, dijo.

En esa línea, De la Fuente afirmó que sabía quienes eran. “Tuve la posibilidad de darle trabajo a una, como productor ejecutivo de una teleserie“.

Sobre su partida a Estados Unidos, donde fue parte de “Rey y Rey”, De la Fuente cerró diciendo que “mientras más me dicen algo que no puedo hacer más me dan ganas de demostrar que puedo”.